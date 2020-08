L’Udinese continua a monitorare il calciomercato. Rispetto alle voci in uscita l’attaccante dei bianconeri Lucasz Teodorczyk è nel mirino del Crotone. Secondo quanto riporta Tuttosport i calabresi neo promossi in Serie A cercano una punta di peso per rinforzare il reparto avanzato di Stroppa.