Mercato Udinese, torna di moda un vecchio obbiettivo. Sobhi dell’Huddersfield

L’Udinese si muove in anticipo per il mercato estivo. Il club friulano starebbe trattando l’acquisto del centrocampista egiziano Ramadan Sobhi. Il classe 97′ era stato accostato all’Udinese già nel 2016. Il possente centrocampista può agire da esterno mancino o da ala d’attacco, forte fisicamente e dotato di grandi doti tecniche e visione di gioco. Di proprietà dell’Huddersfield ma in prestito all’Al-Ahly ha collezionato 24 presenze e 6 gol prima di infortunarsi a dicembre. Secondo quanto riporta eg24.news l’Udinese sarebbe disposta a mettere sul piatto 6 milioni per accaparrarsi il calciatore, ma il suo agente Nader Shawky ha fatto sapere che il valore del ragazzo è di 10 milioni. Il club di Pozzo si muove per chiudere la trattativa e assicurarsi uno dei migliori talenti d’Egitto.