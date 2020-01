Mercato Udinese, Zeegelaar può tornare. Sarà lui il vice Sema?

L’Udinese potrebbe ritrovare in Marvin Zeegelaar il rinforzo giusto per la fascia sinistra. L’olandese classe ’90 in forza al Watford ha già vestito la maglia friulana nella stagione scorsa, arrivando ad Udine proprio nel mercato di riparazione. Potrebbe essere proprio lui l’alternativa a Sema, il quale nella prima parte della stagione si è rivelato molto utile alla causa, saltando solo 4 partite per problemi fisici. Zeegelaar può rientrare a Udine anche in questa sessione di mercato,per offrire una soluzione in più sulla sinistra a mister Gotti. L’esterno di Amsterdam sino ad oggi con la maglia dei calabroni ha messo insieme zero presenze.