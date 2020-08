Messaggero Veneto, Udinese corsara a Reggio Emilia contro il Sassuolo

L’Udinese chiude la stagione al meglio, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Il match è stato deciso dal tap-in di Okaka. Questa l’anilisi del Messaggero Veneto“: Gotti ha costruito una squadra ordinata e capace di fare risultato anche lontano dall’arco dei Rizzi, un mix tra organizzazione e carattere che dovrà essere una delle dotti anche dell’Udinese che verrà.Fin qui i “numeri” e le sensazioni positive, ma per crescere bisogna anche eliminare i difetti…Per la prossima stagione bisogna sperare in un’Udinese più concreta in zona gol, a partite dalle punte che hanno convinto soprattutto nell’ultima parte del campionato, mancando nei propri compiti all’inizio del girone d’andata, quando il campionato si è improvvisamente complicato”.