Udinese-Milan | Runjaic deluso: “Partita non accettabile…”

" Una partita difficile, anche più del previsto . Nel primo tempo abbiamo concesso un gol che non si può concedere e poi anche un altro su un corner e poi diventa difficile recuperare, soprattutto perché loro hanno una qualità clamorosa. Se vogliamo competere allo stesso livello giocare una partita del genere non è accettabile ".

Solo due gol da giocatori subentrati?

"Questi sono i miei calciatori, oggi abbiamo messo tanti calciatori giovani in campo. Questo è il nostro livello ed al momento non siamo meglio del posto in cui ci troviamo. Ora bisogna solamente continuare a lavorare con continuità per cercare di migliorare e per poter competere contro una squadra come il Milan".