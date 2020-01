Milan – Udinese: le ultimissime e le probabili formazioni

Asmir Begovic vuole “portare il Milan in alto”. Il portiere bosniaco, arrivato in prestito dal Bournemouth per sostituire Reina e fare da vice a Donnarumma, è “onorato” per la chiamata ricevuta, definisce “fantastici” i primi allenamenti ma non si fa illusioni sul futuro: “La situazione per ora è questa, tra sei mesi valuteremo. Ci sono state delle cose che non hanno funzionato fuori dak campo nel Bournemouth e sono contento di essere qui”. Begovic, in conferenza, ringrazia proprio Gianluigi Donnarumma “per il caloroso benvenuto” e lo definisce “tra i portieri più forti del mondo”, tessendo le lodi di Ibrahimovic: “E’ un leader e un vincente. Si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri, averlo qui è importante per alzare il livello”. Begovic è curioso di conoscere il campionato italiano: “Ho sentito solo cose positive sul calcio italiano. Ho amici che giocano qui. I tifosi sono caldi come in Inghilterra, quindi non mi aspetto grandi differenze. Poi San Siro è uno stadio speciale, è un onore poterci giocare”.

Nell’Udinese dopo il ko in coppa Italia contro la Juve dove le riserve hanno ampiamente deluso., mister Gotti torna ad affidarsi alla squadra che gli ha regalato tre vittorie consecutive. Lasagna davanti farà coppia conOkaka con Nestorovski pronto all’uso.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): 1 Begovic; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao (90 A. Donnarumma, 99 G. Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 46 Gabbia, 33 Krunic, 94 Brescianini, 5 Bonaventura, 8 Suso, 18 Rebic, 9 Piatek). All.: Pioli.

Indisponibili: Biglia, Duarte, Rodriguez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musacchio, Romagnoli.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna (88 Nicolas, 27 Perisan, 4 Opoku, 87 De Maio, 18 Ter Avest, 72 Barak, 11 Walace, 8 Jajalo, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All. Gotti Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Samir. Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Quote Snai: 1,50; 4,00: 7,25.