Milan-Udinese, Marino: “Vorremmo tirare fuori una partita speciale”

DAZN nel prepartita ha intervistato il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino.

Con che ambizioni arriva a San Siro questa Udinese?

“Le ambizioni sono quelle di tirare fuori una partita speciale, come dovrebbe fare una squadra come l’Udinese quando viene a giocare in uno stadio come questo. Cercheremo di dare continuità alla striscia positiva che ci accompagna da qualche partita“.

Qualcuno partirà nel mercato di gennaio?

“Di base resteranno tutti ma penso che anche l’Udinese dovrà fare qualche operazione sul mercato, anche per sfruttare l’occasione della finestra invernale che a volte può servire per ridefinire meglio la rosa“.