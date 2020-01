Milan-Udinese, Rebic:”Soddisfatto per la possibilità che ho avuto, ora guardiamo avanti”

UDINE – L’Udinese mette seriamente paura al Milan nel lunch match delle 12:30, ma alla fine a spuntarla per 3 a 2 sono gli uomini di Pioli, grazie alla doppietta di Ante Rebic. L’attaccante rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara: “Sono soddisfatto perché ho avuto la mia possibilità. Nelle ultime partite ho dimostrato cosa posso fare, ma la cosa più importante sono i tre punti, adesso dobbiamo guardare avanti. Abbiamo preso due o tre giocatori importanti, come Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, che ci stanno aiutando molto sul piano della personalità. Ora si possono vedere i risultati. Non voglio dire nulla sui nostri obiettivi, dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di fare più punti possibili”.