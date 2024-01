Udinese-Monza / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro i brianzoli

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, la squadra di Cioffi vuole tornare a vincere davanti ai propri tifosi con il Monza. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Palladino.

La gara sarà diretta da Alessandro Prontera . Avrà come assistenti Di Gioia e Cipressa. Quarto uomo Fabbri. Al Var Valeri , suo assistente Di Bello. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della della sezione di Bologna.

Tutti i precedenti

Prontera ha arbitrato l’Udinese in 4 occasioni in cui i friulani hanno ottenuto 1 pareggio, contro il Monza nella gara di andata dello scorso 29 ottobre, e 3 sconfitte. Sono sei, invece, i precedenti di Prontera con il Monza per un bilancio equilibrato di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.