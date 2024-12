Udinese – Verso la partita contro il Monza: probabile 3-5-2

Non è stata una settimana facile per mister Runjaic. L'allenatore si è riservato fino all'ultimo momento per arrivare ad una scelta definitiva sullo schieramento in vista del Monza. A rendere complicata la decisione sono complici gli infortuni rimediati in settimana di Okoye e Davis. Anche la squalifica di Tourè ha portato diversi dubbi sullo schieramento difensivo.