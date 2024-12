Udinese news – In viaggio verso Monza: Pozzo si unisce alla squadra

Tramite le storie pubblicate dai suoi profili social, Gino Pozzo affianca la squadra in prima persona in occasione della partita contro il Monza. La presenza del presidente servirà a stimolare i ragazzi di Runjaic per ritrovare quella tanto attesa vittoria che manca da un più di un mese (ultima vittoria risale al Cagliari per due a zero del 25/10).