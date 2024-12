Monza-Udinese | Sava post vittoria: “Volevamo ribaltare l’andamento…”

L'Udinese esce vittorioso da quel di Monza e di conseguenza non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni dell'estremo difensore Sava

L'Udinese esce vittorioso da quel di Monza e di conseguenza non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni dell'estremo difensore Sava.

La prima in Serie A?

"Mi dispiace sotto tutti i punti di vista per Maduka Okoye, non speravo di esordire in questo modo ma sono contento del mio incontro".