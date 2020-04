Morabito: “L’Udinese dovrà abbassare i prezzi e rinunciare a plusvalenze. Larsen potrebbe partire””

Il procuratore Vincenzo Morabito ha parlato della prossima sessione di calciomercato, di come cambieranno le valutazioni dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus. Morabito si è soffermato anche su alcune situazione legate all’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Udineseblog:

Con Mandragora, l’Udinese ha fatto plusvalenza

“Direi proprio di sì. In questo momento la quotazione del ragazzo è scesa, vale il discorso che si fa per tutti. I sei milioni di differenza che sarebbero dovuti essere il premio di valorizzazione per due anni all’Udinese, diventano una cifra enorme. E’ chiaro che l’affare lo hanno fatto i Pozzo, ma non escluderei, a questo punto, la possibilità che la Juve decida di lasciarlo ancora un anno a Udine per evitare una minusvalenza”.

Mercato basato sui prestiti

“Le quotazioni dei giocatori sono crollate, il mercato dovrà basarsi su prestiti e scambi, anche a livello importante. Oggi è difficile dare valutazioni ai giocatori“.

Ripresa del campionato

“Il campionato non può non riprendere. Siamo l’unico Paese che si sta ponendo il dubbio della ripresa delle attività produttive, a livello generale. E’ inutile lamentarsi, siamo i primi responsabili dei nostri problemi“.

Prestiti con il Watford

“Il club inglese dei Pozzo è in una situazione di classifica difficile, non si sa se si salverà. Per i Pozzo il contesto è complicato: il discorso economico sarebbe meno doloroso se non ci fosse da gestire anche l’Udinese. Per Gino è una fase complicata, dovrà rinunciare a fare plusvalenze“.

De Paul

“E’ chiaro che non si potranno pretendere più i 25 milioni di prima: ora bisogna accontentarsi della metà. Lo stesso vale per Fofana, per cui oggi 15 milioni sono troppi“.

Giocatori dell’Udinese sotto la sua procura

“Sì, due: Nuytinck e Larsen. Il danese ha il contratto in scadenza nel 2022, ha molto mercato in Italia e all’estero. Lui potrebbe partire, ma bisogna vedere quanto chiederà l’Udinese per cederlo. Nuytinck sta benissimo a Udine. Ha ancora un anno di contratto, vediamo quali sono le intenzioni dell’Udinese nei suoi confronti. Lo scorso anno sarebbe potuto andare alla Sampdoria con Pradè, se il dirigente fosse andato là. Adesso aspettiamo di capire le loro intenzioni”.

Meglio non trattenere giocatori scontenti

“E’ chiaro che i Pozzo dovranno accettare il ridimensionamento generale. Per evitare effetti negativi subito, la cosa ideale è prendere tempo e procedere solo con scambi e prestiti“.

Cessione di De Paul

“Se davvero dovrà esserci la cessione dell’argentino, come ho detto, si dovrà ragionare su una cifra ben diversa da quella che si poteva chiedere solo un paio di mesi fa“.