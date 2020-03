Musso: “Dobbiamo rispettare le decisioni che vengono prese per la nostra salute”

Il portiere argentino ospite a Udinese Tonight

“Quella di ieri è stata una giornata strana: il silenzio delle porte chiuse ci ha costretti a concentrarci di più. La squadra è stata brava a mettere in secondo piano questo ostacolo. Abbiamo temuto fino all’ultimo che saltasse anche la giornata di ieri. Personalmente attendo sempre con trepidazione il momento di scendere in campo, ma in questo caso bisogna rispettare le decisioni che vengono prese per la nostra salute e remare tutti nella stessa direzione.

Anche noi giocatori ovviamente stiamo prendendo le dovute precauzioni, evitando contatti non necessari, non mangiando negli spogliatoi e via dicendo.



Contro la Fiorentina abbiamo avuto la possibilità di ottenere i tre punti. Abbiamo trovato un’avversaria che si è difesa molto, ma siamo comunque riusciti a creare delle occasioni. Ora è difficile dire se questo punto servirà o meno, noi però continuiamo ad affrontare ogni partita per vincere.