Musso: “E’ il momento migliore della mia carriera. Futuro? Ecco qual è il mio sogno”

UDINE - Uno dei giocatori più decisivi in quest'Udinese è senza dubbio Juan Musso. Con le sue parate è spesso stato determinante e la compagine friulana si affida anche a lui per raggiungere l'obiettivo salvezza in questa seconda parte di stagione. Non è un caso che, tra gli uomini che compongono la squadra allenata da Luca Gotti, l'estremo difensore classe '94 sia uno dei più richiesti sul mercato in vista della prossima campagna acquisti estiva. Quella attuale, infatti, potrebbe essere l'ultima stagione di Juan Musso all'Udinese. Arrivato in Friuli nell'estate del 2018, è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori portieri del campionato italiano a suon di grandi prestazioni. Tra i club maggiormente interessati a lui ci sono Roma e Inter. L'Udinese, dal canto suo, chiede minimo 20 milioni di euro per privarsene. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Olé, lo stesso Musso ha risposto ad una domanda di mercato.

LE SUE DICHIARAZIONI - "Questo è il momento più bello della mia carriera. Ogni giorno riesco a conoscere meglio il campionato italiano, che è uno dei più importanti al mondo. Anche come uomo sono molto più maturo rispetto a quando sono arrivato. Tuttavia, so che si può sempre migliorare e lavoro per questo. Le voci di mercato? Non mi hanno né infastidito, né distratto. Anzi, mi hanno caricato ulteriormente. Se delle società sono interessate a me, vuol dire che sto facendo qualcosa di buono. Ho sentito sia i rumors sull'Inter che sulla Roma. Tutto ciò mi ha influenzato soltanto in maniera positiva. Mi sono sentito ancor più motivato".

SUL FUTURO - "Voglio continuare a fare bene, dando il massimo sul campo. Il salto definitivo arriverà quando sarà necessario. Mi piacerebbe giocare in una squadra abituata a partecipare alla Champions League, e che abbia come obiettivo quello di lottare per vincere il campionato. Questo è il mio sogno".