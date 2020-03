Musso: “Ho giocato delle buone stagioni. Futuro? Non escludo nulla”

NEWS UDINESE – Al di là dei risultati ottenuti dall’Udinese, il club bianconero riesce sempre a valorizzare i suoi giocatori migliori. Nelle ultime due stagioni ad esempio, il calcio internazionale si è accorto della bravura di Juan Musso. L’estremo difensore è reduce da due ottime stagioni al club, entrando persino nel giro della nazionale argentina, con buone possibilità per il futuro di diventarne il titolare. Questo ha fatto scattare qualcosa nella testa di alcuni interessanti club europei che sarebbero intenzionati a formulare un’offerta adeguata alla famiglia Pozzo per accaparrarsi il loro talento. Attualmente per quando riguarda la Serie A, le maggiori pretendenti al suo acquisto sono Inter e Milan. I nerazzurri lo vedono bene come nuovo Handanovic, comprato anche lui dall’Udinese, mentre i rossoneri lo immaginano al posto di Donnarumma, in caso il portiere della Nazionale dovesse andr via. Nel frattempo, circa il suo futuro, Jusso ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano Olé: “Quando il mercato aprirà i battenti, sapremo le sorti reali di certe trattative. Per il momento ritengo che sia normale che i dirigenti si sentano per chiedersi informazioni sui prezzi dei calciatori di loro interesse. E’ così il più delle volte. Chissà che questo non sia successo anche per me. Futuro? Non escludo nulla. Sono consapevole di aver giocato un paio di buone stagioni. Non sono ansioso e pertanto non mi faccio distrarre da certe voci di mercato”.