Musso: “La squadra voleva vincere e penso sia un bel segnale”. Ma la squadra va in ritiro a tempo interminato

UDINE – Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine della sconfitta contro il Napoli: “È dura, la squadra però voleva vincere oggi e penso che questo sia comunque un bel segnale. Penso che abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra di uomini veri dove nessuno si tira mai indietro. Il risultato è stato determinato da un episodio ma noi siamo arrivati moltissime volte davanti alla loro porta e meritavamo di più. Nel calcio a volte capita di giocare bene e non portare a casa nessun punto, noi però siamo concentrati sapendo che l’atteggiamento di oggi è quello giusto che sicuramente ci può portare più gioie che partite come questa. Ora abbiamo contro la Samp ma sono sicuro che la squadra darà il massimo e farà una grande partita“.

Intanto la società non è soddisfatta dei bianconeri ed ha deciso di mandare in ritiro la squadra a tempo indeterminato a partire da martedì. Queste le parole di Gotti in conferenza: “Ci sono state diverse volte in questo campionato in cui non abbiamo meritato di vincere ma oggi non è stato così. Aldilà del dispiacere per avere preso ancora una volta un gol al 90′, devo dire che ho veramente poco da recriminare oltre ad alcuni errori individuali, come il rigore o la punizione alla fine che sono state due ingenuità. Ci sono state comunque diverse cose positive e abbiamo giocato bene contro un Napoli con grande qualità e che sta facendo bene in questo campionato. Quando si crea così tanto contro una squadra come questa è difficile dire qualcosa ai ragazzi. Non c’è un’ottica di presunzione o qualcuno che si è accontentato, anzi sono io stesso il primo a dire che non possiamo fare il passo più lungo della gamba, ma va detto che abbiamo avuto tantissimi infortuni e di continuo. Perdiamo continuamente giocatori importanti e dobbiamo costantemente ritrovare gli equilibri per sopperire a queste assenze, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Penso che il nostro compito è quello di capire il perché di questi problemi e dove possiamo migliorare per avere atteggiamenti che ci possano portare più punti nelle prossime sfide“.