Udinese-Napoli / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Il direttore di gara per la sfida coi campani sarà Gianluca Aureliano . Avrà come assistenti Bresmes e Dei Giudici. Quarto uomo Tremolada. Al Var Marini , suo assistente La Penna..

Tutti i precedenti

Aureliano ha diretto l’Udinese in 9 occasioni per un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima volta è stato l’11 marzo scorso in occasione dell’ultimo successo stagionale bianconero, quello in Lazio-Udinese 1-2.