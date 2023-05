Udinese-Napoli / Oggi si gioca, le ultime dai campi: rassegna stampa

Arrivato il giorno della verità. Oggi il Napoli con un solo pareggio si potrebbe laureare campione d'Italia per la terza volta in tutta la sua storia. Stiamo parlando di un vero e proprio evento per la comunità della città campana che infatti si è addobbata a festa da diversi giorni. Tutto è pronto per poter esultare questo fantastico cammino.