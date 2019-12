Nazionale, Mancini: “Europeo? Siamo l’Italia, partiamo per vincere”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ieri pomeriggio ha tenuto una lezione a Riyad per una rappresentanza dei tecnici degli Emirati Arabi. Tra le altre cose il tecnico ha parlato anche del prossimo Europeo: “Vincere l’Europeo? Riuscirci dopo non aver giocato i Mondiali non è facile, ma sta a noi. Ci sono nazionali più forti di noi, ma possiamo migliorare in questi mesi. Crediamo nelle nostre possibilità e vedremo come andrà. Noi dobbiamo partire per vincere perché siamo l’Italia, anche se poi gli altri sono più avanti con il lavoro. Quando si inizia un torneo bisogna puntare al massimo, sempre. Specialmente una nazionale come l’Italia che ha avuto un grande passato e vuole avere anche un grande futuro”