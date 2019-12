Nazionale, Mancini: “I giovani? Sono migliorati molto in poco tempo”

Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Torino, dove parteciperà alla serata del Golden Boy. Ecco le sue dichiarazioni: “I giovani in Nazionale? Sono legato a tutti, sono ragazzi giovani che hanno iniziato il percorso con la maglia azzurra con poche presenze in Serie A. In poco tempo sono migliorati molto. Sono legato un po’ a tutti”.

Sui sorteggi per le italiane: “Le partite vanno giocate tutte sul campo, anche quelle che sembrano più semplici. A naso però mi sembra che il Napoli abbia pescato la più difficile (il Barcellona, ndr). Da qui a fine febbraio però le situazioni possono cambiare, anche se indubbiamente al Napoli è toccata la peggiore rispetto alle altre italiane”.