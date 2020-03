Nestorovski: “La mia famiglia è lontana, ma prima viene il bene di tutti”

NEWS UDINESE – Il centravanti dell’Udinese, Iljia Nestorovski, ha compiuto da poco gli anni in questo periodo particolare. Data la situazione, l’attaccante macedone si è ritrovato a festeggiare da solo in casa, con la sua compagnia e i suoi figli in collegamento sul cellulare. In compagnia di una bella e rallegrante torta, corredata di due maxi candeline, la punta bianconera ha celebrato il suo compleanno. Naturalmente il momento è stato immortalato dal calciatore che ha poi condiviso la foto sul suo profilo Instagram ufficiale. L’ex centravanti del Palermo non ha vissuto una stagione esaltante sotto il punto di vista dei goal. In questo periodo però ciò che è successo sul campo passa in secondo piano. La priorità del mondo è quella di risollevare le sorti del pianeta debellando il virus che sta attanagliando il globo. Ecco quanto ha dichiarato Nestorosvski sulle sue pagine social:

“Vorrei ringraziarvi tutti per i messaggi e foto ricevute siete stati in tanti grazie di cuore, non è un compleanno che mi aspettavo solo e lontano della mia famiglia ma in un momento come questo viene prima il bene di tutti avrò tempo di festeggiare insieme alla famiglia e amici una volta che tutto sarà finito. Grazie ancora e state a casa per il bene di tutti”.