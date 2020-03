Nestorovski: “Tutti insieme siamo più forti e vinceremo questa battaglia”

NEWS UDINESE – Per il profilo ufficiale Instagram dell’Udinese, ha registrato un video il centravanti macedone Ilija Nestorovski. Il numero 30 della formazione bianconera ha raccontato il suo periodo di quarantena lontano dalla sua famiglia. Nonostante questo l’ex Palermo cerca di tenersi allenato in modo da occupare la testa, ma soprattutto lo fa per rientrare in piena forma quando il campionato riprenderà. Oltre a voler raccontare la sua esperienza in questa periodo difficile, Nestoroski ha voluto mandare un importante messaggio a tutti i tifosi, valido però anche per tutto il resto della popolazione:

“Sto vivendo questo momento con un po’ di preoccupazione. Ma sono sicuro che tutti insieme siamo più forti e vinceremo questa battaglia. La mia famiglia è lontana, mi manca mia moglie e i miei bambini. Spero che loro possano tornare presto. L’Udinese mi ha messo a disposizione alcuni strumenti da usare qui nel giardino di casa. Passo il tempo allenandomi e parlando con la mia famiglia, ma anche con gli altri compagni. Ci facciamo compagnia e ci aggiorniamo sulle situazione. Spero di vederli preso di nuovo nello spogliatoio. Mi raccomando, restiamo a casa. Se lo facciamo possiamo salvare la vita a molte persone”.