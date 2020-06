News Udinese – A caccia di punti veri in una situazione irreale

NEWS UDINESE – “Senza pubblico sarà una situazione di irrealtà in cui i punti, però, saranno molto reali“, questa è una delle frasi dichiarate ieri da Luca Gotti in conferenza stampa. Le parole del tecnico dell’Udinese dovranno risuonare nella testa dei giocatori ai fini di ottenere un ottimo risultato. Tra le mura amiche, si fa per dire vista l’assenza di pubblico, i friulani ospiteranno la Fiorentina per il recupero della 26^ giornata di campionato. La sfida vedrà fischiare il suo calcio d’inizio alle ore 18:00 di questo pomeriggio.

UDINESE – I friulani sono attualmente sotto la viola di appena due punti, una vittoria permetterebbe all’Udinese di scavalcare la compagine toscana in classifica, posizionandosi alla 13^ posizione del campionato. Ma soprattutto tre punti permetterebbero al tecnico Gotti di allungare sulla zona retrocessione.

FIORENTINA – La viola di conseguenza vuole blindare il suo posto e la permanenza in Serie A. Sconfiggere l’Udinese permetterebbe ai calciatori di Iachini di portarsi a +10 dal Genoa terzultimo in classifica. Il grifone avrebbe una partita in meno rispetto alla Fiorentina, ma aumenterebbero le pressioni di dover vincere.