NEWS UDINESE – Dopo le due vittorie consecutive in campionato, in casa Udinese si respira una buona aria. Ieri il centrocampista Mandragora è andato a cena insieme ad alcuni compagni di squadra, tra i quali c’era anche De Maio. I bianconeri hanno passato una serata in relax qualche giorno prima della gara con l’Udinese.