News Udinese – Allarme centravanti, in quattro appena otto goal

NEWS UDINESE – I dati in attacco per l’Udinese sono allarmanti. Se si contano i goal di Okaka, Lasagna, Nestorovski e Teodorczyk in totale fanno otto reti. In quattro non si arriva alla doppia cifra. Ieri contro il Sassuolo è tornato a segnare l’ex giallorosso Stefano Okaka, ma per il classe ’89 gravano le nove partite in cui non è riuscito ad andare a segno. La sua ultima rete risaliva al 27 ottobre contro l’Atalanta. Discorso simile per il capitano Kevin Lasagna, il leader dei bianconeri ha inserito il suo nome tra i marcatori in sole tre occasioni. L’ex Carpi non va in goal dallo scorso 7 dicembre contro il Napoli. Ancora più allarmante è il bottino ottenuto dagli altri due centravanti, il numero di goal realizzati tra Nestorovski e Teodorczyk è di uno soltanto, fu segnato dal macedone contro la Sampdoria il 24 novembre. Se si riuscisse a sistemare meglio il reparto avanzato, i bianconeri potrebbero anche diventare una seria pretendente per l’Europa League. Al momento la zona europea è lontana appena 5 lunghezze.