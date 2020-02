News Udinese – Amoruso: “Fiorentina con il 4-3-3 per sfidare l’Udinese”

NEWS UDINESE – Attraverso Radio Bruno Toscana, l’ex difensore Lorenzo Amoruso ha parlato della Fiorentina in vista del prossimo incontro con l’Udinese. Secondo l’ex calciatore, il club viola potrebbe pensare di cambiare modulo data l’indisponibilità di alcuni suoi elementi. Uno di questi sarà Dalbert, squalificato contro il Milan nell’ultimo turno di Serie A. Amoruso ha ribadito che il 4-3-3 sarebbe il modulo più congeniale viste le caratteristiche dei suoi calciatori. Solitamente la formazione toscana è abituata a scendere in campo con il 3-5-2, così facendo si disporrebbe a specchio nei confronti dell’Udinese. Ecco le parole dell’opinionista:

“La Fiorentina sfiderà l’Udinese senza Dalbert, questo potrebbe spingere Iachini a cambiare modulo passando ad un 4-3-3. Non so se al momento l’allenatore viola ci stia pensando davvero. Ritengo questo il modulo migliore per sfruttare la massimo il potenziale della rosa. Duncan se sta bene è un calciatore chiave, anche sotto il punto di vista dei goal. La Fiorentina ha un piano prestabilito, la compagine toscana studia le varie situazione. Dalla possibilità di investire sulle strutture, allo studi di quali calciatori possono far parte del progetto del club”.