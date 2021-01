News Udinese – Bologna vs Udinese: le probabili formazioni

News Udinese, questa partita è fondamentale. Entrambi gli allenatori hanno problemi di formazione

NOTIZIE UDINESE – Tra poche ore si svolgerà la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Quart’ultima del girone d’andata. L’Udinese, reduce da due sconfitte consecutive, contro le streghe d’Inzaghi e la Vecchia Signora, sarà impegnata alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic, che domenica ha pareggiato 0-0 a Firenze, ha un punto in più in classifica. L’Udinese, però, deve ancora recuperare la partita in casa contro l’Atalanta. Nelle ultime ore è anche arrivata una pessima notizia per la compagine friulana: Ignacio Pussetto si è infortunato al crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento è pienamente riuscito ma la stagione per il centravanti argentino è finita. Con Stefano Okaka ancora indisponibile, l’attacco bianconero sarà guidato da Kevin Lasagna, supportato da uno fra Ilija Nestorovski e Fernando Forestieri. Deulofeu non rientra ancora nemmeno nella lista dei convocati. In difesa ancora assente Nuytinck: al centro della retroguardia si giocano una maglia De Maio e Bonifazi. In cabina di regia Mandragora potrebbe essere preferito ad Arslan. Ma non finisce qui.

QUI BOLOGNA – I felsinei sono reduci da ben quattro pareggi di fila contro Spezia, Torino, Atalanta e Fiorentina. A Firenze, per la seconda volta in campionato, la banda Mihajlovic è riuscita a mantenere la porta inviolata. Per quel che riguarda la formazione il tecnico serbo ha alcuni dubbi. In attacco ballottaggio fra Rodrigo Palacio ed Emmanuel Vignato. Se la spuntasse quest’ultimo, il ruolo di prima punta verrebbe ricoperto da Musa Barrow, con Soriano, Orsolini e appunto Vignato alle sue spalle. Sansone non ci sarà. A centrocampo confermati Schouten e Svanberg. Quartetto difensivo composto da Tomiyasu, Paz, Danilo e Dijks, anche se quest’ultimo è tallonato da Hickey.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa, Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks, Schouten, Svanberg, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar, Nestorovski, Lasagna.