News Udinese – Brovarone: “Fiorentina squadra con problemi da risolvere”

NEWS UDINESE – Nonostante la surrealtà del campionato dovuta all’espansione del Coronavirus, la partita tra Udinese e Fiorentina in programma sabato prossimo, potrebbe essere spostata di appena un paio di giorni. Se da calendario la sfida si sarebbe dovuta giocare sabato 29, ci sono delle buone probabilità che possa essere rinviata a lunedì 2 marzo. Tuttavia, a meno che il campionato non dovesse venir sospeso definitivamente, quella tra le due compagini è una gara che prima o poi si giocherà. Nel frattempo la settimana calcistica è come sempre calda, oggi ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone, agente FIFA, che ha sviscerato alcune importanti lacune in casa viola:

“La Fiorentina ha un problema, non so se dipende dagli uomini o dalla passività del club viola durante le partite all’Artemio Franchi. La costruzione del gioco è un tasto dolente. C’è un problema di carattere offensivo, la squadra non riesce né a costruire, né a tirare dalla distanza. I calciatori della Fiorentina sembrano undici soldatini, in campo mettono solo la praticità. Ognuno di loro gioca nella propria mattonellina senza creare mai davvero un possesso palla pericoloso. L’unico che prova a fare il regista è Badelj”.