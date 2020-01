News Udinese – Candreva: “Bene aver vinto in Coppa Italia. Udinese gara difficile”

NEWS UDINESE – Ieri in Coppa Italia, al termine della partita tra Inter e Fiorentina, il centrocampista Antonio Candreva ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in vista della gara di campionato contro l’Udinese. Nonostante la soddisfazione di essere approdati in semifinale, l’ex esterno della Nazionale ha già la testa verso la Serie A. L’Inter ha perso punti nelle ultime uscite e vuole recuperare sin da subito:

“Volevamo passare il turno e siamo contenti di averlo fatto. Ma adesso pensiamo al campionato, quella in casa dell’Udinese sarà una partita importantissima. Siamo dispiaciuti per aver lasciato punti per strada nelle ultime gare. Eravamo anche in vantaggio in alcune di queste partite. Ora siamo in semifinale di Coppa Italia ed è quello che volevamo, ma domani penseremo già al campionato. In rosa sono arrivati dei grandi giocatori, sono sicuro potranno darci una mano fino al termine della stagione. Siamo un grande gruppo e abbiamo fatto grandi cose“.