News Udinese – Come se la stanno cavando i giocatori in prestito

NEWS UDINESE – Tra le squadre di Serie A, l’Udinese è una quella che ha mandato più giocatori in prestito. Sono ben diciotto i tesserati che non hanno trovato spazio tra le fila bianconere. Ecco una panoramica del loro rendimento:

Simone SCUFFET: Il portiere dell’Udinese sembrava un predestinato. Ora ha 23 anni e gioca in prestito con lo Spezia in Serie B. Ha totalizzato 15 partite subendo 11 goal. La sua porta è stata imbattuta 6 volte nel campionato cadetto.

Nicholas OPOKU: Acquistato la scorsa estate dal Club Africain, squadra tunisina, per 1,5 milioni di euro, il difensore ganese è passato da un paio di giorni in prestito all’Amiens in Francia. In Serie A ha giocato 7 partite.

Francisco SIERRALTA: Il robusto difensore cileno è stato ceduto in prestito all’Empoli, in Serie B. Milita nell’Udinese da quando, nella stagione 2017-18, venne acquistato dal Granada in Spagna per 600 mila euro circa.

Giuseppe PEZZELLA: Anche lui arrivato due anni fa dal Palermo per 4,5 milioni di euro, non ha trovato il giusto spazio in bianconero. Attualmente è al Parma è ha giocato 13 partite in Serie A.

Federico ERMACORA: Nato nel 2000, è il più giovane friulano in prestito. Milita in Serie C nella triestina ed è stato schierato in appena 5 gare ufficiali.

Antonio BARAK: Fu uno dei migliori calciatori la scorsa stagione, eppure quest’anno il ceco ha giocato solo 8 gare e praticamente mai da titolare. Ora è in prestito al Lecce da un paio di giorni.

Mamadou COULIBALY: Da quando è stato acquistato dall’Udinese per 2 milioni di euro dal Pescara, è sempre stato girato in prestito. Ora è al Trapani in Serie B ed è sceso in campo solo 4 volte.

Andrija BALIC: Una stagione in Serie B anche per il ventiduenne croato. Gioca nel Perugia ed ha preso parte a 10 gare. Non è mai andato in goal ma ha confezionato 1 assist.

Emmanuel BADU: Il ventinovenne centrocampista ganese è in prestito all’Hellas Verona, ma non ha mai giocato da titolare quest’anno. E’ stato schierato a gara in corso appena 3 volte.

Svante INGLESSON: Lo svedese è stato in prestito al Pescara da inizio stagione fino ad ore. Nel mercato di gennaio è stato girato in prestito al Kalmar FF in Svezia.

Ewandro COSTA: Il ventitrenne attaccante esterno è un tesserato del club da tre stagione. Con l’Udinese ha trovato poco spazio ed è stato girato quasi sempre in prestito. Ora è in Brasile, allo Sport Recife.

Aly MALLE’: Di mestiere fa l’ala destra ed ha 21, è nato in Mali ed è in prestito al Balikesirspor in Turchia. Ha giocato 12 partite, segnando 1 goal e fornendo 1 assist.

Ryder MATOS: Conta 1 goal in 9 apparizione nel campionato svizzero. Scoperto dalla Fiorentina, non si è mai confermato in Serie A. Di proprietà dell’Udinese ora gioca nel Lucerna.

CRISTO: E’ stato comprato la scorsa estate dal Real Madrid Castilla. Appena acquistato è stato girato in prestito al Huesca. Nella Serie B spagnola ha giocato 15 partite e segnato 2 reti.

Stipe PERICA: Fu il Chelsea uno dei primi club a notarlo. L’Udinese lo comprò per 4,5 milioni dai Blues. Ora è in prestito in Belgio, al Mouscron. 7 goal e 1 assist in 11 partite è il suo bottino.

Riad BAJIC: In prestito al Konyaspor in Turchia, 1 goal e 1 assist in 15 partite totali. Oggi ha 25 anni e venne comprato per 5 milioni di euro circa dallo stesso club in cui è in prestito attualmente.

Felipe VIZEU: Ha 22 anni e fa la punta centrale, forte fisicamente è stato acquistato dal Brasile per 5 milioni di euro. Ora è in prestito in Russia al Akhmat Grozny.

Petar MICIN: Si accorse di questo attaccante il Chievo, un paio d’anni fa, facendo giocare per la Primavera. Ora ha 21 anni ed è di proprietà dell’Udinese. E’ stato acquistato dal Cuckariki, in Serbia, per 2,5 milioni. E’ rimasto in prestito al club fino a giugno.