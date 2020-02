News Udinese – Commisso: “La Fiorentina non molla mai. Testa all’Udinese”

NEWS UDINESE – Al termine della partita tra Fiorentina e Milan, il presidente viola Rocco Commisso è tornata la voglia di lottare. O per meglio dire non se n’era mai andata, nemmeno dopo i presunti torti arbitrali subiti dalla squadra toscana, qualche gara fa in campionato, contro la Juventus. Ieri la formazione di fiorentina, trascinata da Federico Chiesa e compagni, è riuscita a strappare un punto d’oro al Milan. Nonostante lo svantaggio e l’inferiorità numerica. Il rigore trasformato da Erik Pulgar a partita quasi conclusa, ha regalato una gioia a tutti sostenitori di fede viola. Adesso la Fiorentina pensa alla prossima gara, sabato 29 marzo la rosa di Giuseppe Iachini è attesa sul campo dell’Udinese per la sfida ai friulani. La gara dovrebbe svolgersi a partire dalle ore 18:00:

“La partita è stata molto complicata, abbiamo faticato ma alla fine siamo riusciti a conquistare un importantissimo punto grazie alla determinazione e all’orgoglio. Questa squadra è sulla stessa lunghezza d’onda di mister Iachini, entrambi non mollano mai. Nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina ha creato diverse palle goal. Vogliamo ricaricare le pile e pensare all’Udinese. Forza ragazzi”.