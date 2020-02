News Udinese – Commisso: “Non sono qui per veder vincere gli altri”

NEWS UDINESE – In giornata è arrivata l’ufficialità della sospensione di Udinese-Fiorentina in programma sabato prossimo. Le misure precauzionali per evitare una maggiore diffusione del Coronavirus, hanno previsto anche il rinvio di alcune gare. Nel frattempo i club e il Governo stanno studiando se l’ipotesi migliore è quella di giocare alcune partite a porte chiuse. Tornando al calcio giocato, i viola il prossimo fine settimana avrebbero dovuto affrontare i friulani in una difficile sfida in trasferta. A proposito della voglia degli avversari di mister Gotti e compagnia di fare un discreto campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN il numero uno della Fiorentina Rocco Commisso:

“Sono venuto ad imparare. Ho preso Pradè e ho riconfermato Montella. Abbiamo lavorato per fare fin da subito una squadra bella, poi ci sono stati dei disastri. Si è fatto male Ribery e le cose non sono andate al meglio, quindi abbiamo dovuto cambiare, prendendo un nuovo allenatore. Ho sempre detto che voglio fare investimenti. Speriamo che mi facciano fare lo stadio, non sono venuto in Italia, alla mia età, per vedere gli altri vincere e io che perdo. Firenze è bellissima, non credo ci siano città più belle di questa in Italia. Però ci sono problemi, tipo fare lo stadio nuovo. Con case e palazzi storici, non si può fare lo stadio accanto al Duomo”.