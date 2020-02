UDINE – Allo stadio Friuli domenica alle 20:45 arriva l’Inter di Conte. I ragazzi di Gotti dovranno impegnarsi al massimo per arginare le offensive di una delle pretendenti al titolo di campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro ha non pochi problemi nel reparto nevralgico del campo, dove mancano contemporaneamente Brozovic, Sensi e Gagliardini. Molto probabilmente Conte schiererà Barella come play, Eriksen e Vecino ai suoi fianchi.