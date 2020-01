News Udinese – Continuano i preparativi per la sfida al Milan

NEWS UDINESE – Tra poco più di 24 ore l’Udinese tornerà in campo per affrontare il Milan. Infatti nel suddetto “lunch match” che andrà in scena domenica, alle 12:30 i friulani saranno ospiti dei rossoneri allo Stadio San Siro. La prima sfida del girone di ritorno potrebbe essere un crocevia importante per entrambe le compagini. I due club sono divisi da un solo punto in classifica. Nelle ultime cinque gare la formazione di Luca Gotti ha avuto un rendimento migliore, tuttavia la mobilità sul mercato del “Diavolo” ha smosso l’ambiente. Il solo arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato nuova linfa a tutto lo spogliatoio e non solo. La sfida di domenica vedrà una cornice di pubblico di circa 60.000 persone. Nonostante l’andamento in Serie A dei rossoneri, il furore dei suoi sostenitori non si è placato. Per l’occasione il tecnico Stefano Pioli ritroverà Gianluigi Donnarumma in porta e lo svedese in attacco, dopo un turno di stop per entrambi in Coppa Italia sarà di nuovo tempo di calcare il terreno di gioco. Anche l’Udinese dovrebbe scendere in campo con i suoi uomini migliori. L’argentino Rodrigo De Paul giocherà dietro le punte che dovrebbero essere Stefano Okaka e Kevin Lasagna.