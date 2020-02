News Udinese – Contro i bianconeri l’esordio del giovane Baldursson

NEWS UDINESE – Durante il primo turno del sabato della Serie A, tra Bologna e Udinese, ha fatto il suo esordio il giovane islandese degli emiliani Andri Baldursson. Complici soprattutto le diverse assenze in casa rossoblu, ad un certo punto della gara il tecnico Sinisa Mihajlovic ha deciso di gettarlo nella mischia. Il classe 2002, il quarto quest’anno ad esordire nel massimo campionato italiano, ha giocato anche molto bene dando la svolta alla partita. E’ anche grazie al suo ingresso se da lì in poi il Bologna si è reso pericoloso agguantando il pareggio in extremis. Al termine della partita il diciottenne si è così espresso in zona mista:

“Sapevo di dover entrare per dare una mano alla squadra, ma è stata una grande emozione esordire oggi. Ho cercato di fare del mio meglio per la squadra e per i compagni. Ho lavorato duramente tutta la settimana, ma sono stato fortunato e forse anche bravo nel giocarmi la mia opportunità. Il mio ruolo è quello di centrocampista, ma ovunque mi mettono cerco di fare del mio meglio. Mihajlovic? Mi ha detto di fare quello che sapevo fare, giocare semplice e divertirmi. Grazie alla mia mentalità vichinga, quella di cercare sempre di ottenere il massimo, di lavorare duro e ottenere il meglio”.