News Udinese – D’Aversa: “Udinese squadra fisica. Ne limiteremo i pregi”

NEWS UDINESE – Domani allo Stadio Ennio Tardi di Parma, i padroni di casa ospiteranno l’Udinese. La gara in questione sarà la ventunesima del calendario della Serie A. La classifica vede i gialloblu avanti ai friulani di appena quattro lunghezze in classifica. Entrambe potrebbero ancora sperare in un piazzamento europeo. Ma per far si che ciò accada ci vuole un brillante rush finale di stagione. Intanto, alla vigilia della partita, ha parlato in conferenza il tecnico degli emiliano Roberta D’Aversa:

“L’Udinese è una squadra completa. Godono di una fase difensiva in cui si concede poco. La squadra è brava a sfruttare le caratteristiche di tutti i giocatori. Hanno gamba ma anche qualità importanti come quelle di De Paul e Okaka. Dovremo concentrarci ed essere bravi nel non perdere il pallone. Senza quindi concedere loro le ripartenze. Saranno importanti le marcature preventive, ci vorrà una partita di qualità. Loro sono molto fisici. Sarà nostro compito limitare i loro pregi e usufruire dei loro difetti“.