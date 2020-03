News Udinese – De Maio: “Sono soddisfatto di quanto messo in campo”

NEWS UDINESE – Ai microfoni di “Udinese Tonight” è intervenuto il difensore Sebastian De Maio. Il centrale dell’Udinese si è espresso su più argomenti, dal rinvio delle partite alla condizione del club friulano:

“Riguardo i rinvii della partite, a noi giocatori basta che qualsiasi decisione venga presa tempestivamente e irrevocabilmente, in modo da darci la certezza su quale sarà la prossima avversaria da affrontare. I tifosi sono la parte più bella del calcio, non sarebbe giusto giocare a porte chiuse. Il momento della squadra? Dopo ogni partita abbiamo subito il compito di pensare alla successiva. Dei tre pareggi con Brescia, Verona e Bologna, quello di Brescia è quello che lascia più l’amaro in bocca, perché è una partita che abbiamo dominato, e, nonostante ciò, abbiamo rischiato di perderla. Abbiamo giocato due buone partite anche con Verona e Bologna. Nel complesso sono tre pari diversi tra loro, ma li considero tutti dei risultati positivi. Personalmente sono soddisfatto di quanto messo in campo finora. Conosco Gotti da quando giocavo a Bologna, so di avere la sua fiducia. Anche se non sempre mi schiera dall’inizio, so che ogni sua scelta viene fatta per il bene della squadra. Meglio il 4-3-3 o il 3-5-2? Sono due moduli diversi, che possono entrambi funzionare bene, a seconda della squadra e del tecnico“.