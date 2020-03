News Udinese – De Paul contro il Coronavirus: “Contro la Fiorentina a porte aperte”

NEWS UDINESE – Attualmente la situazione in Serie A è aggrovigliata, questo primo pomeriggio a Roma, presso il CONI, i maggiori esponenti del campionato italiano si sono riuniti per scegliere la loro soluzione migliore circa il prosieguo della stagione. Le ipotese ad ora sono in bilico tra la sospensione del campionato e giocare le prossime partite, per almeno un mese, a porte chiuse. Oltre alla serie maggiore, anche la Coppa Italia è ha subito una battuta d’arresto. Nel frattempo riguardo al problema che sta tenendo nella morsa l’Italia, ma anche il resto del mondo, ha espresso il suo parere il talento dell’Udinese Rodrigo De Paul. L’argentino si auguri di poter giocare contro la Fiorentina a porte aperte, ma tutt’ora non si sa nemmeno contro chi giocheranno i club di A. Nel pomeriggio dovrebbero esserci maggiori informazioni a riguardo. Ecco le parole del numero dieci bianconero ai microfoni di TycSport:

“Domenica si tornerà in campo e noi dovremmo affrontare la Fiorentina sotto il nostro pubblico. Mi aspetto che tutto possa riprendere normalmente. Ci è stato detto che si giocherà a porte aperte. Però nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare nuovamente. Vedremo, ci faranno sapere”.