News Udinese – De Zerbi, affronta i bianconeri senza due importanti pedine

NEWS UDINESE – Mancano poche ore al fischio d’inizio del match tra Udinese e Sassuolo. I padroni di casa ospiteranno i romagnoli alla Dacia Arena, una vittoria per i bianconeri sarebbe oro nella lotta per la salvezza. Attualmente in classifica i friulani sono sopra di due lunghezze rispetto ai neroverdi. La gara di oggi potrebbe essere un crocevia importante per il futuro della stagione. Intanto mister De Zerbi deve fare i conti con alcune dinamiche all’interno della sua rosa. Sicuramente, per motivi di squalifica, sarà assente uno dei loro uomini più pericolosi: Domenico Berardi. Nell’ultimo turno contro il Genoa, l’ex Juventus ha rimediato una squalifica che lo terrà fermo due giornate. La prima sarà proprio contro l’Udinese. Il classe ’94 continua a confermarsi croce e delizia della sua compagine. Un altro grande assente dell’incontro è Duncan. Il brillante centrocampista del Sassuolo sembra essere promesso sposo della Fiorentina. La formazione affidata a Iachini è a caccia di un mediano, e il ventiseienne sembrerebbe essere il profilo ideale.