News Udinese – De Zerbi: “Udinese squadra ricca di qualità”

NEWS UDINESE – Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo prossimo avversario dell’Udinese, amareggiato ha parlato a lungo in conferenza stampa di quando la partita contro il Genoa sia stata sfortunata per lui e i per i suoi calciatori. Ora le attenzioni sono tutte per l’Udinese, squadra ricca di qualità:

“Con i ragazzi alla ripresa degli allenamenti abbiamo lavorato subito per smaltire la delusione di ciò che non abbiamo fatto contro il Genoa. Adesso dobbiamo pensare all’Udinese, i bianconeri stanno attraversando un buon momento e sono una squadra organizzata. In casa non hanno quasi rivali, su 21 punti a disposizione ne hanno ottenuti 17 o 18. Hanno una rosa davvero importante, De Paul, Lasagna, Fofana, Mandragora, Okaka… li rispettiamo e cerchiamo di mettere in campo anche la nostra qualità. Abbiamo fatto punti con Milan e Juventus in forma. A Brescia abbiamo vinto. Contro il Genoa potevamo ottenere di più, non c’è stata partita fino al fallo di Berardi. Poi gli episodi sono stati a noi sfavorevoli“.