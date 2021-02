News Udinese, Di Natale: “Felice per Gotti. E sul futuro…”

L'ex capitano bianconero, Antonio Di Natale, continua a seguire l'Udinese anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo

Antonio Di Natale dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di rimanere ugualmente nel mondo del pallone. Anche se l'età non gli consente di giocare più a certi livelli, Totò ha deciso di dedicare la sua esperienza ai più piccoli . L'ex capitano e centravanti dell' Udinese , ma anche della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune parole ai microfoni firenzeviola.it. Attraverso il portale, l'ex numero dieci bianconero ha parlato della sua ex squadra e del lavoro svolto fin qui dal mister. " Gotti ? Sta ottenendo degli ottimi risultati, anche se è reduce dal k.o. contro la Roma. Ci può stare la sconfitta. I giallorossi sono una squadra tosta con un allenatore bravo e attento a preparare le sfide. Il campionato sta rispettando quelli che erano i pronostici. Il mio futuro da allenatore ? Ho una scuola calcio ad Udine. Stiamo faticando perché non sappiamo bene quando potremo cominciare. La situazione sanitaria ha stravolto alcune cose. L'anno è stato difficilissimo per tutti quanti, indistintamente dal settore in cui si lavora. I ragazzi ne soffriranno perché verranno catapultati in categorie superiori senza aver affrontato il giusto processo di crescita. Il campo, praticamente, non lo hanno mai visto".

LO SCONTRO DIRETTO - Tra due settimane l'Udinese sfiderà la Fiorentina in casa. Nonostante la classifica veda i friulani e i toscani lontani dalla zona retrocessione, un passo falso rischierebbe di gettare all'aria quanto di buono è stato fatto nel corso di questa stagione. Le due compagini non sembrano delle serie indiziate per un posto in Serie B, ma il campionato è strano e tutto può accadere. Antonio Di Natale raccomanda quindi la massima prudenza: "La Fiorentina dovrà stare attenta nelle prossime partite. Non ha difronte due sfide facili. Lo Spezia è la squadra del momento che è riuscita a battere i rossoneri. Poi contro l'Udinese sarà una battaglia, come sempre. In ballo ci sei dei punti molti importanti. Credo che la salvezza verrà decisa nelle ultime sette o otto giornate. Non ci si può rilassare mai in questo campionato. A chi sta sotto bastano un paio di vittorie consecutive per risalire".