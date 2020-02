News Udinese – Domizzi parla della partita di Sanchez contro l’Udinese

NEWS UDINESE – Ieri quella tra Udinese ed Inter per molti è stata la partita dei ricordi. Ciò è dovuto soprattutto al ritorno di Alexis Sanchez alla Dacia Arena. Sul manto erboso dello stadio friulano, il cileno si è guadagnato la nomea di una delle seconde punte più forti del mondo. Finendo al Barcellona prima e al Manchester United poi. Adesso il Nino Maravilla è nella file dell’Inter, ed ogni volta che affronta l’Udinese non è una partita come le altre. Di questo e di altro ha parlato Maurizio Domizzi a Sky Sport, ex capitano dei bianconeri e suo ex compagno di squadra:

“Sanchez non ha ancora raggiunto la migliore condizione fisica e psicologica e si vede. Dal punto di vista fisico è normale dato che è appena rientrato da un infortunio piuttosto lungo. Mentre il fatto che sia psicologicamente indietro è dettato dal fatto che il tecnico Conte gli ha preferito Esposito. Credo comunque che il cileno abbia alcune caratteristiche che gli altri attaccanti dell’Inter non hanno. Lo avevo già detto in passato e penso che ieri in campo si sia notato. In casa, quando gli avversari sono un po’ più bloccati, questa caratteristica potrà servire. E’ stato fortunato nell’azione del rigore. Ha avuto uno spunto che i suoi compagni di reparto non hanno“.