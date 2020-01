News Udinese – Dopo Milan – Udinese la stagione è ancora positiva

NEWS UDINESE – Quella tra Milan e Udinese è stata una partita tirata fino alla fine. Il risultato al termine dei 90 minuti recitava 3 a 2 per il rossoneri, un risultato forse ingeneroso nei confronti dei friulani. Tuttavia la prestazione resta e può far ben sperare il tecnico Luca Gotti. L’avventura nel girone di ritorno, per i bianconeri comincia così con una sconfitta. Adesso la classifica racconta che la compagine friulana è lontana 6 punti dalla zona Europa League, e 9 da quella valida per la retrocessione. Se si amplia il campo, si noterà che l’annata bianconera è perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati. Quest’anno l’Udinese punta ad una salvezza tranquilla. Dopo la gara disputata in campionato, anche l’esterno rossonero Andrea Conti ha sottolineato la pericolosità dei suoi recenti avversari:

“Dopo l’Atalanta l’Udinese è delle squadre che più delle altre ci ha messo in difficoltà. Era difficile e lo sapevamo, ma noi volevamo vincere a tutti i costi. Siamo stati bravi nel riuscire a sfruttare le occasioni quando le abbiamo avute“.