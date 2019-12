News Udinese – Pussetto e quel goal alla Juventus

NEWS UDINESE – A distanza di nove mesi Ignacio Pussetto è tornato a segnare con la maglia dell’Udinese. Una rete importante quella realizzata alla Juventus, anche se non è stata in grado di smuovere il risultato. L’argentino classe ’95 non segnava dal 3 marzo 2019, quando la sua rete al Bologna regalò tre punti ai bianconeri. In quell’occasione Pussetto mise a segno anche un assist, giocando una delle partite migliori della stagione. In totale, lo scorso anno, ebbe un bottino di 4 goal e 5 assist in 35 partite. Molto diverso il suo rendimento nella stagione corrente. Schierato spesso come attaccante, l’ex Atletico Huracan non sta brillando. Quella segnata ai campioni d’Italia in carica è l’unica marcatura durante l’annata 2019-20. Che possa questa soddisfazione personale rilanciare l’argentino come un giocatore chiave. I suoi inserimenti e la sua corsa potrebbero essere ancora utili ai fini di ottenere la salvezza. Lo schema attuale dell’Udinese non favorisce tuttavia il suo modo di giocare. Ma a soli 23 può ancora rivelarsi una futura promessa del calcio europeo.