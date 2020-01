News Udinese, ecco il bilancio dopo 20 partite rispetto allo scorso anno

UDINE – Le tre vittorie consecutive contro Cagliari, Lecce e Sassuolo hanno mitigato l’amarezza per la sconfitta nei minuti di recupero contro il Milan. La squadra di Gotti si è tirata fuori dalle sabbie mobili ed ora può guardare al futuro con ottimismo, sono 9 i punti di vantaggio sulla terzultima. Paradossalmente il sesto posto occupato dal Cagliari non è più una chimera, i sardi sono a 30 punti, mentre l’Udinese si attesta su 24. Dopo 20 giornate di serie A il bilancio è sicuramente positivo per i friulani che beneficiano di sei punti in più rispetto allo scorso anno. Spicca il +13 della Lazio (che ha una gara in meno) ed il -23 del Napoli.

Di seguito la classifica completa con le differenze di punteggio rispetto alla stagione passata:

Juventus 51 (-5 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 20 giornate)

Inter 47 (+7)

*Lazio 45 (+13)

Roma 38 (+5)

Atalanta 35 (+4)

Cagliari 30 (+9)

Milan 28 (-6)

Parma 28 (=)

Torino 27 (=)

*Hellas Verona 26 (in Serie B)

Fiorentina 24 (-3)

Napoli 24 (-23)

Bologna 24 (+10)

Udinese 24 (+6)

Sassuolo 22 (-4)

Sampdoria 19 (-11)