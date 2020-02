News Udinese – Emergenza Bologna in vista del match contro i bianconeri

NEWS UDINESE – La ventiquattresima giornata di campionato è stata archiviata, questa settimana in casa Udinese si lavorerà per affrontare al meglio il Bologna. la formazione di Sinisa Mihajlovic è reduce dalla sconfitta contro il Genoa che ha ulteriormente aperto il discorso retrocessione. Il grifone grazie a questi tre punti è salito a quota 22 punti in classifica. Ciò ha complicato i piani dei bianconeri che ora si trovano ad appena quattro lunghezze sopra la squadra di Davide Nicola. Sabato prossimo gli emiliani ospiteranno l’Udinese ma dovranno fare a meno di alcuni importanti calciatori. Il tecnico serbo perde anche Denswil e Schouten. I due si aggiungono a Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander e Soriano. Praticamente gran parte dei titolari saranno out per la sfida con l’Udinese. Questo può dare fiducia alla formazione di Luca Gotti che in settimana cercherà di preparare al meglio il match. Il prossimo turno vedrà impegnate le squadre il lotta per la salvezza su alcuni difficili campi. Oltre all’Udinese che scenderà sul terreno del Dall’Ara, il Genoa ospiterà la Lazio seconda in classifica, il Lecce andrà allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma e la Sampdoria sfiderà l’Inter in trasferta. Sulla carta la partita più alla porta sembra proprio quella dei friulani.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA S.S.LAZIO! <<<