News Udinese, ennesimo prestito per Ewandro

UDINE – Non c’è pace per Ewandro, l’attaccante brasiliano di proprietà dell’Udinese da gennaio 2020 passerà dalla Fluminense allo Sport Recife, sempre in prestito dal club friulano. Il classe ’96 verdeoro è arrivato in bianconero nel 2016, ma ha collezionato solo 5 presenze in prima squadra. Ha giocato prima in Portogallo all’Estoril, poi all’Austria Vienna e infine alla Fluminense. La conclusione della trattativa con lo Sport Recife è ufficiale, Ewandro partirà di nuovo in prestito.