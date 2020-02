News Udinese – Numerosi tifosi gialloblu al seguito dell’Hellas Verona

NEWS UDINESE – La prossima partita di campionato dell’Udinese sarà molto importante, sia per dare una svolta in termini di risultati che di gioco. L’avversario non sarà dei più facili, poiché i bianconeri scenderanno in campo alla Dacia Arena per affrontare l’Hellas Verona, gli scaligeri sono reduci dalla vittoria contro la Juventus. Aver fermato la capolista ha dato sicuramente qualche stimolo in più agli uomini di Juric che adesso si trovano in piena zona Europa League. Traguardo per cui anche l’Udinese avrebbe potuto lottare. Se si misurano i giocatori uno per uno, l’organico bianconero non sembra tanto inferiore a quello dei gialloblu, eppure il calcio, che non è una scienza esatta, vede l’Hellas avanti all’Udinese di 9 punti. L’arma in più della squadra veneta è il suo allenatore. Juric, dopo alcune parentesi non prettamente felicissime in Serie A, sembra aver trovato la piazza giusta in cui lavorare. D’altra parta, sulla sponda friulana, il club è affidato a Gotti. L’ex vice di Sarri ai tempi del Chelsea sta lavorando bene, ma nei suoi piani non si vede come allenatore. E’ questo può dirla lunga sul suo modo di lavorare. Per la gara di domenica si prospetta una grande cornice di pubblico. Non solo gli spalti saranno gremiti di tifosi bianconeri, ma è prevista una grande ondata di tifosi veronesi per questo derby del Triveneto. Dopo aver esaurito i 1.134 biglietti messi a disposizione, la società friulana stava pensando di metterne a disposizione altri aprendo qualche settore in più dello stadio alla tifoseria ospite.