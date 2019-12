News Udinese – Fofana, tra passato e presente in bianconero

NEWS UDINESE – Il Cagliari, dopo aver perso nei minuti finali la sfida contro la Lazio, perde altro terreno utile per le zone nobile della Serie A. A castigare gli isolani questa volta è Seko Fofana. L’ivoriano segna un goal pesantissimo, sia per l’Udinese che guadagna tre punti d’oro, sia per il rilancio della sua stagione. Dopo un avvio non prettamente esaltante, il ventiquattrenne rialza la testa e guarda al futuro con ottimismo. “Le cose sono cambiate, con Gotti mi trovo bene. Ti dice le cose in faccia e lo fa con equilibrio“, questo ha detto Fofana al termine della gara. Senza negare che nel recente passato si immaginava lontano dalla città friulana. Nel frattempo l’ex allenatore Igor Tudor, il primo a credere meno nell’utilità del centrocampista, ha risolto il suo contratto con i bianconeri. Questo potrebbe aprire nuovi scenari sulla panchina friulana, attualmente Luca Gotti sta facendo un buon lavoro, ma il tecnico non si vede ancora per molto nei panni dell’allenatore.